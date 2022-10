Basilicata | nell’inchiesta sulla sanità indagati anche il sottosegretario Moles Fi e l’ex governatore Pittella Azione

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tra glidell’inchiestalucana – che lo scorso 7 ottobre ha portato in carcere il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della, Francesco Piro – vi sonoilall’Editoria, Giuseppe(Forza Italia) eMarcello(ex Pd, ora). Lo riporta l’edizione dellade Il Quotidiano del Sud. Nel nuovo elenco deglirisultano esserciil deputato uscente Michele Casino (Forza Italia) e altri tre consiglieri regionali lucani, Gerardo Bellettieri (Forza Italia), Dina Sileo (ex Lega, ora Gruppo misto) e Massimo Zullino, autosospesosi dalla Lega ...

