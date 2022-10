Barletta | centro money transfer | verbali a titolare e nove clienti Proposta la cancellazione dall’elenco degli operatori finanziari Guardia di finanza

(Di martedì 11 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Militari della Compagnia di Trani, nell’ambito delle attività finalizzate alla verifica della corretta osservanza della normativa antiriciclaggio, hanno eseguito un controllo amministrativo nei confronti di un esercizio commerciale, abilitato quale agente nei servizi di pagamento (c.d. “”), riscontrando violazioni sia a carico dell’esercente che nei confronti di. Le Fiamme Gialle hanno esaminato oltre 13.000 operazioni di trasferimento di denaro contante eseguite in un anno per un volume complessivo di transazioni di oltre 2,5 milioni di euro. Gli approfondimenti hanno consentito di rilevare che alcuni, in un ristretto arco temporale (al massimo di sette giorni), hanno sistematicamente aggirato il ...

Noi Notizie

La manifestazione, organizzata dal "Studiin Rosa A. P. S.", si terrà il 14 Ottobre 2022 alle ore 18:45 presso la Sala Comunità S. Antonio, in via S. Antonio n. 11 . Interverranno: il ...... è il caso di Gianfrancosindaco di Supino o di Enrico Pittiglio sindaco di San Donato ... In attesa di conoscere il candidato sindaco si registra la nascita della formazione civica del... Barletta: centro money transfer, verbali a titolare e nove clienti. Proposta la cancellazione dall'elenco degli operatori finanziari Inutile negarlo, quella del Barletta contro il Martina è una sconfitta che se non sa di momentaneo ridimensionamento delle ambizioni stagionali (nessuno tra squadra e società si è mai lasciato andare ...È stato inaugurato nel pomeriggio, in via Matteo Calvario 1 – nei pressi della parrocchia don Guanella -, a Poggiofranco, il Centro socio-educativo diurno per minori “Arca di Noè”, gestito dalla coope ...