Balkan Ninnisi trama puntata 15 dell’11 Ottobre 2022

Ekranlarin begenilen dizisi Balkan Ninnisi ne zaman, hangi gün yayinlaniyor merak ediliyor. Diziyi tam gününde izlemek isteyen vatandaslar, Balkan Ninnisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanald ...TRT1 ekranlarinda yayinlanan Balkan Ninnisi yeni bölüm izleyiciyle bulusuyor. Yeni bölümde Nina'yla ilgili gerçeklerin pesine düsen Süleyman, Neriman ve Elena'nin sakladigi mektuplari ögrenir. Heyecan ...