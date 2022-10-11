Balkan Ninnisi trama puntata 15 dell’11 Ottobre 2022 (Di martedì 11 ottobre 2022) Seguendo la verità su Nina, Süleyman viene a sapere delle lettere che Neriman ed Elena nascondono. Neriman ha solo una possibilità di essere perdonato da Süleyman: troverà e consegnerà la lettera che Süleyman scriverà a Nina per conoscere la verità. Disperata, Neriman rischia tutto per suo fratello e bussa L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Balkan Ninnisi artik yeni gününde ekrana gelecek!TRT1'de Sali aksamlari ekrana gelen Balkan Ninnisi dizisi için sok bir karar alindi. Balkan Ninnisi'nin günü mü degisti Bu aksam Balkan Ninnisi yayinlanacak ...
Balkan Ninnisi Pavel kimdir Gerçek adi nedir Kaan Turgut biyorafisi ve rol aldigi yapimlarTRT1 ekranlarinda baslayan yeni sezonda adindan söz ettiren Balkan Ninnisi dizisi bu aksam yayinlaniyor! Balkan Ninnisinde Pavel karakterine hayat veren oyuncunun kim oldugu oldukça merak ediliyor. Is ...
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