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Balkan Ninnisi trama puntata 15 dell’11 Ottobre 2022

Balkan Ninnisi
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Balkan Ninnisi trama puntata 15 dell’11 Ottobre 2022 (Di martedì 11 ottobre 2022) Seguendo la verità su Nina, Süleyman viene a sapere delle lettere che Neriman ed Elena nascondono. Neriman ha solo una possibilità di essere perdonato da Süleyman: troverà e consegnerà la lettera che Süleyman scriverà a Nina per conoscere la verità. Disperata, Neriman rischia tutto per suo fratello e bussa L'articolo proviene da MediaTurkey.
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