Balkan Ninnisi trama puntata 15 dell’11 Ottobre 2022

TRT1'de Sali aksamlari ekrana gelen Balkan Ninnisi dizisi için sok bir karar alindi. Balkan Ninnisi'nin günü mü degisti Bu aksam Balkan Ninnisi yayinlanacak ...TRT1 ekranlarinda baslayan yeni sezonda adindan söz ettiren Balkan Ninnisi dizisi bu aksam yayinlaniyor! Balkan Ninnisinde Pavel karakterine hayat veren oyuncunun kim oldugu oldukça merak ediliyor. Is ...