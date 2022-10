“Autunnoinpista” | allo stadio Cetorelli di Fiumicino la prima gara dedicata all’atletica giovanile

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 ottobre 2022)– Domenica 16 ottobre arriva “”. Tutto pronto aper laedizione della manifestazione sportivaalle diverse categorie giovanili dell’atletica e organizzata presso la pista delloVincenzodall’Asd Atletica Villa Guglielmi. Attesi i migliori giovani del Lazio che si cimenteranno nelle diverse specialità. Lasi svolge sotto l’egida della Fidal, con il patrocinio del Comune di. Presenti le categorie Ragazzi e Ragazze che si sfideranno negli 60metri, nel salto in alto, nei 600 e nella 4×100. Cadette e Cadetti sono attesi, invece, alla prova degli 80 metri, del salto in alto e dei 600 metri in pista. Ogni atleta potrà partecipare al massimo a 2 gare. ...