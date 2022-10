Autostrada chiusa una settimana tra Cormano e viale Certosa

(Di martedì 11 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da, chiusura per unadell’intero tratto dell’A4. Succederà di notte, per consentire i lavori della quarta corsia dinamica: la chiusura notturna riguarda l’intero trattole. Naturalmente, la chiusura in orario notturno va nella direzione di ridurre al minimo i disagi per il traffico veicolare. ChiusuraA4 da... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

LA NAZIONE

È una processione incessante quella che si snoda davanti alla sede di Cuore 21 che al momento restaal pubblico. Un andirivieni silenzioso che esprime il cordoglio dei cittadini della Perla ma anche dei Comuni limitrofi dopo l'inaudita tragedia costata la vita a cinque ragazzi, la loro ...... durante la guida autonoma in, consente di cambiare corsia automaticamente tra 70 e 180 ... illuminazione PolyAmbient, inserti in rilievo Platinum Clous de Paris e una console centraleArmi, droga, scommesse, ma anche locali pubblici che non rispettano le regole per la vendita di alcolici e sull'igiene. Controlli straordinari a 360 gradi quelli messi atto nei giorni ...Gli operai della Whirlpool Napoli bloccato l'autostrada contro i licenziamenti. Domani presidio davanti la fabbrica di via Argine prima dell'incontro in Prefettura.