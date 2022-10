Attacco all' America

Leggi su panorama

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il gruppo hacktivisti filo-russi KillNet ha rivendicato la responsabilità di massicci attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) contro i siti web di alcuni dei maggiori scali di traffico aereo statunitensi. Questa offensiva digitale è riuscita a mettere offline per un certo lasso di tempo i siti web degli aeroporti colpiti impedendo a viaggiatori e personale di accedervi. Secondo quanto riporta la stampa, gli attacchi DDoS hanno messo offline i siti web e gli utenti non sono stati in grado di accedervi durante l'offensiva. Secondo quanto hanno riportato i media d’oltre oceano, sotto scacco sono finiti l'aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX), l'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago (ORD), l'aeroporto internazionale di Orlando (MCO), l'aeroporto internazionale di Denver (DIA), l'aeroporto internazionale Sky Harbor di Phoenix (PHX), Hartsfield-Jackson di Atlanta (ATL), ...