Atp Firenze 2022 | Passaro da urlo Prima vittoria Atp | battuto Zhang in due tiebreak

(Di martedì 11 ottobre 2022) Francescoda sballo. Il perugino batte 7-6 7-6 Zhizhene vince il suo primo match a livello Atp: si qualifica per il secondo turno del torneo dinel quale affronterà uno fra McDonald e Brooksby. La cronaca – In avvio di match èad essere più in difficoltà al servizio: il classe 2001 italiano deve annullare due palle break nel primo turno di servizio e risale dal 15-40 grazie a due eccellenti seconde di servizio. Prosegue la fase interlocutoria nella partita, anche se nell’ottavo giocosi ritrova 15-30: bravo l’azzurro a cavarsela con l’ottimo rendimento del servizio e un ace. I due procedono a braccetto fino al, servendo in maniera perfetta. Il perugino parte con un doppio fallo pesante, ma non si scoraggia, si mette solido, raccoglie i ...

Matteo giocherà il quarto match sul Centrale a partire dalle 11 contro Carballes Baena Nella giornata di mercoledì si gioca la prima metà degli ottavi di finale al'UniCreditOpen: dopo un match di doppio alle 11 con in campo l'eccellente coppia croata Mektic/Pavic, sarà la volta di Aslan Karatsev contro Mikael Ymer (non prima delle 13) poi a seguire l'esordio dell'...In tre set è arrivata la vittoria del tedesco Oscar Otte (n.55 del mondo) contro l'ungherese Marton Fucsovics (n.91): 3 - 6 6 - 4 6 - 2 lo score in favore del teutonico che negli ottavi è atteso dal difficile incrocio con il canadese Felix Auger - Aliassime (testa di serie n.1).