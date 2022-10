ATP Firenze 2022 | Lorenzo Sonego esce male al 1° turno | sarà Zapata Miralles a sfidare Musetti

(Di martedì 11 ottobre 2022) Niente derby deial secondo. A impedire l’eventualità, che sarebbe stata davvero curiosa, è lo spagnolo Bernabé, che elimina al 1°dell’ATP 250 di, anche abbastanza a sorpresa,, con il punteggio di 6-4 6-4. Partita non certo bella da parte del torinese, che dunque non raggiungein quella che sarebbe stata una partita da contrasto elevato di stili. I problemi periniziano subito, perché perde immediatamente la battuta a 30, senza riuscire a incidere nei propri colpi contro una versione piuttosto valida dello spagnolo. Di reale occasione per rientrare il piemontese ne ha una sola, in formato di palla break sul 2-3, ma senza sfruttarla, anche perché...

