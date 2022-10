Atletica | Chijindu Ujah staffettista britannico della 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo | squalificato per 22 mesi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Mentre Filippo Tortu tagliava il traguardo e concludeva la straordinaria staffettache si mise al collo la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di2021, la nazionale britannica, beffata proprio al fotofinish dal quartetto azzurro, iniziava a lanciare i primi dardi avvelenati nei confronti, soprattutto, di Marcell Jacobs. Il velocista di Desenzano sul Garda, infatti, veniva fatto bersaglio di pesanti accuse da parte dei frazionisti (e non solo)Gran Bretagna che, a detta loro, non si spiegavano i repentini miglioramenti del nostro portacolori che aveva appena conquistato il suo secondo alloro sotto i Cinque Cerchi, dopo il trionfo nei 100 metri. Le (nemmeno troppo velate) accuse di doping avevano incendiato l’aria dello Stadio Olimpicocapitale nipponica ma, quello che nessuno si sarebbe poi potuto ...

Uno stop di ventidue mesi. Questa la sanzione inflitta al velocista britannico Chijindu Ujah dopo essere risultato positivo a due sostanze proibite durante le Olimpiadi di Tokyo: ostarina e S-23. L'Unità di integrità atletica ha ritenuto valida e ha accettato la tesi di Ujah secondo cui non... Medaglia d'argento tolta alla Gran Bretagna e CJ Ujah squalificato per 22 mesi: questo l'esito del procedimento disciplinare.