Ascolti tv disastrosi al lunedì | crolla Sopravvissuti | non brilla il Grande Fratello VIP

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nella serata del 10 ottobre 2022 sono successe due cose molto prevedibili: il calo degliper Rai e e Canale 5. IlVIP 7 perso l’effetto Marco Bellavia si sgonfia e perdestrada facendo ma riesce a vincere la serata battendo Rai 1. Rete ammiraglia Rai che con la seconda puntata disotto i 3 milioni di spettatori. Pubblico molto deluso, perchè la Rai, come aveva già fatto con Noi-La serie, aveva promesso qualcosa di mai visto prima , aveva promesso una serie evento. E invece su Rai 1 ieri è andata in onda la seconda puntata di una serie mediocre, che non entusiasma per ritmo, dialoghi, immagini. Si salva solo il cast e meno male, perchè senza alcuni dei protagonisti di, la fiction sarebbe stata ...

Lingo , il programma in onda su La7 e condotto da Caterina Balivo , continua a far registraref aticando a raggiungere l'1% di share. Alessandra Celentano, severa e temuta prof di ...I numeri del programma sono. In più puntate la trasmissione non ha toccato nemmeno l'1% di share. L'apice lo ha toccato il 14 settembre, quando ha avuto 179mila utenti e l'1.3% di share. ... Caterina Balivo, ascolti disastrosi per il game Lingo: La7 corre ai ripari La replica del segretario del Carroccio dopo gli affondi rivoltigli da Calenda a "L'aria che tira" Botta e risposta a distanza tra Carlo Calenda e Matteo Salvini, dopo le parole pronunciate dal segret ...Non sappiamo se la decisione abbia o meno a che fare con gli ascolti disastrosi che Lingo ha portato a casa nell’ultima settimana ( in realtà non ha mai brillato). Possiamo però dirvi che dal prossimo ...