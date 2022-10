Ascolti tv | cala “Sopravvissuti” ma si aggiudica comunque la serata

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) La serie con Lino Guanciale ha avuto un leggero calo rispetto all’esordio Nelladi ieri, lunedì 10 ottobre, la fiction Rai con Lino Guanciale,, in onda su Rai Uno,rispetto all’esordio. La fiction conquista2.753.000 spettatori pari al 15.1% di share e sila. Alle spalle in lieve crescita, la nuova puntata de il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.45 alle 25.19, che ottiene 2.730.000 spettatori pari al 20.9% di share (Grande Fratello Vip Night 1.114.000 – 30.5%, Grande Fratello Vip Live 614.000 – 19.7%). Leggi anche: Lino Guanciale protagonista di una nuova fiction: i dettagli Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha invece registrato 1.502.000 spettatori pari al 9.6% di share (presentazione 1.422.000 – 6.8%). Su Italia 1 Peppermint ...