Ascolti 10 ottobre | ecco quanto ha fatto la settima puntata del Grande Fratello Vip

TV " Nella prima serata di ieri, lunedì 102022, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua settima puntata trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con ...tv lunedì 102022: preserale e access prime time I Soliti Ignoti sempre davanti a Striscia la Notizia , così come Reazione a Catena ha battuto per l'ennesima volta Caduta Libera .Quello degli ascolti tv relativi al 10 ottobre parlano chiaro e sono appena arrivati. Ancora una volta a dominare il Preserale è Reazione a catena su Rai 1 con 4.660.000 spettatori, per il 27,74%di ...Ascolti tv lunedì 10 ottobre. Scopriamo chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 10 ottobre 2022.Leggi tutto Ascolti tv lunedì 3 ottobre, trionfo GF Vip e Sopravvissuti ...