Arriva a Padova il Food Truck per senza fissa dimora, anziani e famiglie in difficolta'

JTI Italia e Fondazione Arca insieme per supportare le fasce piu' fragili della popolazione

11 ottobre 2022

PADOVA (ITALPRESS) – La solidarietà non si ferma, anzi raddoppia: dopo Bari, oggi a Padova è stata inaugurata una nuova "Cucina Mobile" realizzata da Fondazione Progetto Arca grazie al supporto di JTI ...