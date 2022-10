Arrestato il pirata della strada che ha ucciso le due turiste belghe a Roma | “Wibe era incinta”

(Di martedì 11 ottobre 2022) È statomeno di un’ora dopo l’incidente ilche ha falciato leBijls e Jessy Wildeman sulla A24 sabato sera. Le due ragazze venivano dalla provincia di Mannen ed aspettavano questo viaggio ada tanto. I giornali belgi raccontano la vita delle due ragazze che hanno fatto amicizia al liceo alberghiero nelle Fiandre occidentali.era orfana di padre e di madre e lascia tre sorelle e un fratello. Quest’ultimo ha detto ai giornalisti disperato: “Aspettava un bambino, era alla sedicesima settimana”. Passava la sua vita tra mille lavoretti tra ristoranti e supermercati. Il viaggio aera un regalo fatto all’amica Jessy da una signora per la quale faceva le pulizie. Intanto, continuano le indagini per ...

