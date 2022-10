Arpaise | si chiude con successo la Sagra della Castagna – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Grandeadper la 26esima edizione, in scena in contrada Russi sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022. Una due giorni, dunque, organizzata dalla Pro Loco “Generoso Papa” con il patrocinio del Comune e dell’UNPLI e la preziosa collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Montesarchio. L’evento ha visto la partecipazione di tantissimi visitatori che hanno potuto apprezzare il frutto autunnale per antonomasia in ogni sua forma: dalle tipiche caldarroste al pane alle castagne con il caciocavallo impiccato, dagli gnocchi serviti a pranzo alle tante varietà di dolci preparate dalle donne del territorio, tutto accompagnato da un buon vino locale e dalla birra artigianale ...