Arisa | sexy trasparenze | gli scatti con l’abito effetto bagnato | fan scatenati

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 11 ottobre 2022)si mette a nudo. Rosalba Pippa, nome completo all’anagrafe, è ormai un volto fisso di Canale 5 ad Amici di Maria De Filippi nei panni di professoressa di canto. Ma sui social non smette di aggiornare i fan sulle ultime novità e i progetti discografici in corso. Nelle ultime ore, l’artista ha pubblicato su Instagram alcuniper lo shooting del video Tu mi perdición, facendo alzare le temperature tra i follower per le pose super. Lo shooting Con la descrizione: «Lasciati vivere, respira forte..»,ha mostrato ai follower alcuniinediti degli outfit sfoggiati per il videoclip di Tu mi perdición, singolo lanciato dall’artista durante la scorsa estate. Girato tra le rocce del mare,ha indossato un look da sirena: abito in seta color blu come il mare. Tra ...