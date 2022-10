Arena di Verona | numeri da record nel 2022 per le presenze e gli ascolti tv

(Di martedì 11 ottobre 2022)daper leai concerti e glitv degli eventi che hanno avuto come location l’dinegli ultimi mesi Ilha segnato il ritorno alla capienza piena per il settore dello spettacolo e l’diha potuto confermare il suo ruolo di “tempio della musica” con una programmazione Live & Tv che ha visto esibirsi sul palco oltre 300 artisti tra concerti unici, eventi televisivi e appuntamenti dal vivo. In meno di cinque mesi, oltre 31 milioni di telespettatori (solo in Italia) hanno seguito in TV gli spettacoli dall’: un numero eccezionale di persone che ha potuto ammirare l’Anfiteatro, aumentando in modo significativo l’esposizione mediatica, nazionale e ...

... stroncata da un malore improvviso contro il quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, una maestra della scuola primaria 'Carlo Ederle' di Villa Bartolomea (). Lo riporta 'l'' ...La tournée per il ventennale di Notre Dame De Paris continua e è andata in scena all'disabato 8, domenica 9 e lunedì 10 ottobre con il cast originale del 2002. L'inarrestabile successo di Notre Dame De Paris, spettacolo che in due decadi di storia italiana, ha visitato ...La grande Opera all’Arena di Verona, Power Hits Estate, Arena ’60 ’70 ’80 e…’90, Il 2022 ha segnato il ritorno alla capienza piena per il settore dello spettacolo e l’ARENA DI VERONA ha potuto conferm ...La tournée per il ventennale di Notre Dame De Paris continua e è andata in scena all’Arena di Verona sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 ottobre con il cast originale del 2002. L’inarrestabile successo d ...