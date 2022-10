Area B Milano - Sala | Niente deroghe | neanche per le forze dell' ordine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il sindaco di, Giuseppe, continua a difendere i nuovi divieti alla circolazione nell'B del capoluogo meneghino e respinge le richieste diavanzate dai rappresentanti sindacali di poliziotti, carabinieri e vigili urbani. "Lenon sono una categoria diversa da tante altre. Sono tanti che stanno chiedendoed è chiaro che se noi partiamo con lenon finiamo più", ha affermato il primo cittadino milanese a margine di una seduta del consiglio comunale appositamente convocata per esaminare le richieste degli uomini in divisa, preoccupati di non poter prestare servizio in modo adeguato con le nuove disposizioni che vietano l'ingresso di veicoli benzina Euro2 e diesel Euro 4 e 5 nella ...

Il sindaco di, Giuseppe Sala, continua a difendere i nuovi divieti alla circolazione nell'B del capoluogo meneghino e respinge le richieste di deroghe avanzate dai rappresentanti sindacali di poliziotti,...Nella Ztl autorizzati 700 bus diesel Euro 3, 4 e 5. E 100 camion dell'Amsa«Lo scopo dell’istruzione non dovrebbe essere ricordare molte cose, bensì insegnare a ragionare». I principali eventi in calendario per appassionati e operatori del settore di tutto il mondo Ha aperto ...Il sindaco continua a difendere il provvedimento e respinge le richieste di dispense per poliziotti o carabinieri in servizio: "Non sono una categoria diversa da tante altre" ...