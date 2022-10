Anziani | approvata la riforma che promuove l’assistenza in casa

...delega di riforma dell'assistenza aglinon autosufficienti (previsto dal Pnrr). Come detto, il Dpb recapitato alla Commissione europea non contiene grandi novità rispetto alla Nadef...la riforma per glinon ...L’obiettivo è duplice: migliorare la qualità della cura a domicilio e, allo stesso tempo, assicurare gli interventi necessari alle strutture per il ricovero ...Approvato ieri dal Governo il disegno di legge per un nuovo sistema di assistenza agli anziani con fondi del PNRR . Ecco i dettagli del testo ...