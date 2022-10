Anti age | combattere i segni del tempo con i benefici dell’olio 

(Di martedì 11 ottobre 2022) Olio di oliva iper fermentato perdel? L’innovazione arriva da Bottega Verde Dalle star internazionali come Meghan Markle ai volti noti nazionali come Monica Bellucci, tante le celebrities che sfruttano i poteri dell’olio perdele avere una pelle sempre luminosa e un incarnato fresco e privo di imperfezioni. Oggi i prodotti in commercio offrono formule estremamente performage, tutte con un comune denominatore: nutrir a fondo l’epidermide! Anche Bottega Verde, leader Italiano nel segmento beauty e benessere, ha recentemente sviluppato una lineaage dalle eccellenti proprietàinvecchiamento. Si tratta di OLIVO SUBLIME, la nuova linea di Tenuta ...

Io Donna

Vegano, genderless,. Sono queste le caratteristiche di Le Domaine Skincare , nuovo brand beauty dietro al quale si nasconde, ma neanche poi tanto, Brad Pitt . Alla base di questa creazione due incontri: quello ...Le celebs ne vanno matte e non riescono più a farne a meno! Di cosa si tratta Delle maschere a Led che assicurano un effettoperché la luce a bassa intensità va a stimolare in profondità ... Uriage Age Absolu: la nuova linea anti-age globale booster di procollagene Si chiama La Domaine ed è la nuova linea di skincare pensata da Brad Pitt. A base di uva e naturale al 96%, la linea è composta da sei prodotti adatti per tutte le pelli e tutte le età ...Una combinazione di principi attivi che agiscono in sinergia e sono rinomati per la loro comprovata efficacia: la nuova linea Age Absolu offre un’azione globale per contrastare i segni del tempo.#eaut ...