Annalisa | abito scollato e sguardo profondo | il dettaglio hot non sfugge

(Di martedì 11 ottobre 2022) In posasi mostra come sempre in forma smagliante e più seducente che mai, il miniè scollatissimo e mette bene in vista le sue ‘bombe’ da urlo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

CheMusica

sbalorditiva, l'ultima foto della cantante ha mandato su di giri i suoi milioni di fan: unche più corto non potrebbe essere... L'ospitata diad 'Amici 2022' ha letteralmente rivitalizzato il pubblico in studio. La classe 1985, che l'estate scorsa ha fatto ballare i suoi ...... Adrian Cabrera, che regalerà una dimostrazione live di fiori realistici, insieme ad... un Love coupon del valore di 500 euro da spendere sull'acquisto di camera da letto o cucina oda ... Annalisa, con quel vestito fa sognare tutti | Che fisico In posa Annalisa si mostra come sempre in forma smagliante e più seducente che mai, il mini abito è scollatissimo e mette in vista le sue 'bombe' da urlo.La polizia ha ricostruito il modo d’agire di una banda di truffatori che aveva agganciato una rappresentante di gioielli di Montecarlo. Gli incontri preparatori a Sanremo e a MIlano, poi la chiusura d ...