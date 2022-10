Angela Lansbury è morta | addio alla mitica Signora in Giallo | idolo delle serie tv Anni 80

(Di martedì 11 ottobre 2022) Grave lutto nel mondo dello star system televisivo di tutto il mondo: ci ha lasciato quest’oggi 11 ottobre 2022 all’età di 96l’attrice, arcinota in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo della scrittrice e detective provetta Jessica Fletcher nel serial tv crime degli’80 Lain. Ad annunciarlo sono i media statunitensi citando un comunicato emanato dagli stretti familiari dell’attrice e partito dcittà di Los Angeles. La donna avrebbe compiuto 97fra solo cinque giorni. Nata il 16 ottobre 1925 è stata fra le stelle del firmamento del cinema e della televisione americana nonostante le sue origini fossero diverse: la, infatti, è sempre stata cittadina irlandese. ...

