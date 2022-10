Angela da Mondello non viene accettata tra il pubblico del GF Vip 7 | l’accaduto

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ieri pomeriggio, lunedì 10 ottobre, sui social network era comparso un messaggio dida. La donna siciliana che è diventata popolare per il suo iconico “non ce n’è Coviddi” mentre era in spiaggia, aveva rivelato che si stava preparando per una cosa bellissima che sarebbe accaduta in serata.ha detto che avrebbe fatto il botto e avrebbe fatto calare i sipari. Ma quello che è successo dopo ha cambiato l’ordine delle cose. GF Vip 7,darifiutata nel? Lei in lacrime fuori dagli studi Con quelle parole sopra descritte,intendeva dire che sarebbe entrata nello studio del Grande Fratello Vip 7. La donna doveva far parte deldurante la diretta con Alfonso Signorini. Era partita dalla sua ...

