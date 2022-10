Andrea Bocelli a Taormina nel 2023 | in concerto al Teatro Antico

Leggi su optimagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022)nel: si lavora ad undell’artista al. Lo rivela il sindaco della città, Mario Bolognari anticipando alcune novità sulla prossima stagione musicale. La commissione AnfiSicilia, presieduta da Angela Scaduto, si è riunita di recente per stilare il calendario della prossima stagione musicale deldi. La prossima estate sono previste due settimane di stop agli eventi inma questo non fermerà l’organizzazione di grandi spettacoli che porteranno nuovo pubblico e turismo in città, anche internazionale. Tra questi, spuntano nomi importanti di artisti del panorama musicale italiano, come quello di ...