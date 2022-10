Anche Nissan se ne va dalla Russia | attività e stabilimenti vendute a Mosca per un prezzo “simbolico”

(Di martedì 11 ottobre 2022) La casa automobilistica giapponesevenderà i suoi asset russi allo Stato russo: lo riportano le agenzie di stampa internazionali. Lo stesso dovrebbe fare il partner Mitsubishi Motor.controlla un impianto di assemblaggio a San Pietroburgo. La società stima che il disimpegnoavrà un costo di 686 milioni di dollari. Ilpagato dasarebbe infatti “”.la connazionale Toyota ha intenzione di abbandonare il paese. L’esodo delle case automobilistiche straniere si è tradotto negli scorsi mesi in un quasi azzeramento della produzione di quattroruote. Sono molto cresciute viceversa le importazioni di vetture prodotte in Cina.ha una stretta alleanza con la francese Renault di cui ...

Il Fatto Quotidiano

... le ruote sono mosse sia dal motore elettrico principale che da quello termico ein questo ... Il guidatore al volante del suoJUKE può usare il selettore D - MODE per scegliere tra le ...Il design del crossoverJUKE.per la versione Full Hybrid di JUKE,ha deciso di mantenere lo stesso design Crossover Coupé , aggiungendo però alcuni dettagli distintivi. Tra ... Anche Nissan se ne va dalla Russia, attività e stabilimenti vendute a Mosca per un prezzo… Roma, 11 ott. -(Adnkronos) - Come già deciso a maggio scorso da Renault anche Nissan (che ha nel gruppo francese il principale azionista) dice addio alla produzione in Russia cedendo le ...Renault cerca di rivedere i termini dell’alleanza con Nissan e adeguarla a sostenere gli investimenti sull'auto elettrica.