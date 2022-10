(Di martedì 11 ottobre 2022) Prosegue il cammino diverso la decarbonizzazione, che la porterà verso l’obiettivo dichiarato delle emissioni zero nel 2040. Il colosso statunitense ha infatti annunciatoper undinei prossimi cinque anni per “impolpare” la suapea di furgoni e camion elettrici. Soldi che serviranno a triplicare il numero di veicoli a elettroni, che passerà dagli attuali 3.000 (che nel 2021 hanno consegnato qualcosa come 100 milioni di pacchi) per consegne dell’ultimo miglio a 10.000 entro il 2025. Per quanto riguarda invece i mezzi elettrici per trasporti pesanti, per intenderci quelli destinati a consegne del “medio miglio” verso gli hub, ne verranno acquistati oltre 1.500. Un investimento complessivo imponente, dunque. Che riguarderà anche ...

Il Fatto Quotidiano

L'obiettivo diè di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, 10 anni prima di ...dell'economia richiede che il risparmio delle famiglie venga convogliato versoo ...E a questo proposito, uno degli ambiti di intervento prevedeanche per migliaia di stazioni di ricarica in tutta Europa. Ricordiamo allora cheè già stata protagonista di ordini '... Amazon, investimenti per un miliardo di euro nella flotta elettrica in Europa Migliaia di nuovi veicoli elettrici raddoppieranno la flotta europea di Amazon a zero emissioni, portandola almeno a 10.000 van elettrici ...Amazon punta ad aumentare il numero di furgoni elettrici per le consegne in tutta Europa nel giro di cinque anni. Ecco perchè.