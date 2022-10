Amanda | la clip esclusiva dell’attesissimo film d’esordio di Michele Bravi

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo essere stato presentato a Venezia79,è in procinto di approdare nelle sale cinematografiche. Ilvanta nel proprio cast, tra gli altri, Benedetta Porcaroli, Giovanna Mezzogiorno e, al suo esordio sul grande schermo. In occasione dell’arrivo nei cinema il 13 ottobre e dell’esclusivo tour di proiezioni alla presenza del cast, ElsinoreWildsine & Tenderstories in collaborazione con Charades e I Wonder Pictures hanno rilasciato di recente unaindi. Si tratta dell’originale opera prima della giovane regista Carolina Cavalli. La pellicola ha fatto il suo debutto in concorso nella Sezione Orizzonti Extra della 79a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e alla 47a edizione del ...