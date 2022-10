Alluvione Marche | la singolare “ricostruzione” del capogruppo di Fratelli d’Italia | “Vittime? Nel posto sbagliato” Pd protesta | “Vergogna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’che ha colpito lelo scorso 15 settembre e ladegli eventi fatta dal consigliere di, Carlo Ciccioli, fanno scoppiare il finimondo nell’aula della Regione. Le sue parole durante la seduta fiume del consiglio straordinario sull’hanno suscitato la reazione delle opposizioni, in particolare dei consiglieri del Pd che persono usciti dall’aula. “Ho ricostruito alcune vicende delle– ha detto Ciccioli nel suo intervento – Il pensionato di Casine (in realtà è Pianello di Ostra e la vittima è Nando Olivi, ndr): i familiari lo vanno a chiamare e questo dice ‘io sono a casa mia non voglio sapere niente’ e non sale. L’acqua esonda in maniera drammatica, lo corrono a chiamare ma il suo ...