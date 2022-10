All’Ospedale Monaldi analisi | Tac e radiografie gratuite

Leggi su 2anews

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tutti i cittadini potranno usufruire del servizio di laboratorio presso l’Ospedaledal lunedì al sabato Tac,, presso l’ospedale, per tutti coloro che si presenteranno con l’impegnativa del medico curante. Come riportato da Fanpage, potranno usufruire del servizio anche coloro che non sono ricoverati nella struttura ospedaliera. Tutti i cittadini