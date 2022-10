Allerta arancione per il vulcano Stromboli | si rischia lo tsunami? Cosa sta succedendo dopo la nuova eruzione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nuove eruzioni sul, che continua a emettere colate di lava e dare vita a crolli. Vista la particolare posizione geografica, i tecnici temono un rischiosull’isola. RischioPer la propria posizione geografica, oltre che per il fianco estremamente instabile della Sciara del Fuoco, ilviene considerato come la maggiore sorgente diall’interno del Mar Mediterraneo. Lo dimostrano le ultime 36 ore sul territorio, dove piccole onde anomale hanno messo incittadini e professionisti. La situazione, al momento, rimane comunque molto lontana dal maremoto che toccò l’isola nel 2002 per un’vulcanica. Sul pericolo di onde anomale, le Autorità hanno deciso di coinvolgere ...