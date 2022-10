(Di martedì 11 ottobre 2022) Vincere per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi. Vincere per dare un calciocrisi, anche in senso economico, visto che il danno del mancato passaggio del girone si può stimare ...

Corriere dello Sport

Vincere per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi. Vincere per dare un calcio alla crisi, anche in senso economico, visto che il danno del mancato passaggio del girone si può stimare ...... invece siamo ancora sull'altalena" "Le vittorie con Bologna e Maccabi avevano illuso un po' tutti, invece siamo ancora sull'altalena " ha spiegato- . Non dobbiamo commettere ... Allegri è sconsolato: alla sua Juve ha chiesto solo una cosa. In ballo ci sono 30 milioni Il tecnico prova a scuotere la squadra in vista della cruciale sfida di Champions contro il Maccabi: "Serve cuore perché al momento siamo ancora un'altalena" ...Il processo di ricostruzione sembra fermo, non si sa nemmeno quale sarà l’assetto una volta recuperati gli infortunati. Alla base di tutto, un’idea di fondo che nel calcio di oggi non basta più ...