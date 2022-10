Alle Gallerie d’Italia di Torino in mostra le foto di Gregory Crewdson

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Dal 12 ottobre 2022 al 22 gennaio 2023 Intesa Sanpaolo apre al pubblicoriela grande. Eveningside”, première mondiale della nuova serie digrafie dal titolo omonimo, Eveningside (2021-2022) del grandegrafo di fama internazionale. In parte commissionate da Intesa Sanpaolo, le immagini di Eveningside disono state concepite dall’artista come l’atto finale di una trilogia che abbraccia dieci anni di lavoro. Laè una rassegna di questa trilogia, curata da Jean-Charles Vergne, che inizia con Cathedral of the Pines (2012-2014) e An Eclipse of ...