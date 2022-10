Allarme Mandragora nel Napoletano | audizione su sicurezza alimentare

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le problematiche inerenti ladopo i recenti casi di avvelenamento per ingestione di spinaci contaminati da erbe velenose: è il tema dell’che la Commissione Regionale Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo, presieduta dal consigliere regionale di “Europa Verde”, Francesco Emilio Borrelli, terrà mercoledì 12 ottobre alle ore 14 nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13. Sono previsti, tra i partecipanti, l’assessore regionale alle Politiche agricole, Nicola Caputo, il direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, il presidente dell’Osservatorio Regionale, il direttore dell’Orto Botanico di Napoli, i ...

...è il momento dell'anno in cui c'è maggiore presenza di alcaloidi e la storia ci avrebbe dovuto insegnare che occorreva andare in quelle zone dell'Abruzzo per isolare e distruggere la, che ...Falso, invece, a Nocera Inferiore dove una donna si era presentata in ospedale lamentando dolori addominali. Nulla a che vedere con la. Anche la Asl salernitana ha disposto il ...A sinistra la Mandragora, a destra gli SpinaciE' allarme avvelenamento da mandragora nel comprensorio del napoletano: 10 persone sono state intossicate e ricoverate in ospedale negli ultimi giorni. Se ...L'allarme mandragora a Cerignola era già stato affrontato dalla stampa locale quattro giorni fa, ma continuano ad arrivarci segnalazioni ...