Alberto De Pisis tumore | la confessione al Gf VIP «Ho fatto 8 mesi di chemioterapia» VIDEO

Deè entrato in punta di piedi nella casa più spiata dagli italiani. E con il passare del tempo il concorrente è riuscito ad ottenere consensi, tanto che anche ieri sera è stato salvato ...... doppia cifra (a 13) per Amaurys Perez e Nikita Pelizon , con Edoardo Donnamaria a 18 ed Elenoire Ferruzzi che sale a 22 insieme a Pamela Prati e adDe. Vale 30 volte la posta il ...Grande Fratello Vip, concorrente parla per la prima volta della sua malattia: la drammatica confessione Alberto De Pisis è entrato in punta di piedi nella ...Parlando con Antonella Fiordelisi, Gegia è tornata ad esprimere un giudizio su Marco Bellavia che ha fatto arrabbiare i suoi coinquilini ...