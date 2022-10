Al Pio Monte della Misericordia si presenta il Caravaggio sconosciuto

(Di martedì 11 ottobre 2022)è il titoloconferenza che Franco Moro terrà domani, mercoledì 12 ottobre (ore 16) al Pio. All’incontro parteciperà Stefano Causa, docente di storia dell’arte contemporanea all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili). La conferenza trae spunto dalla pubblicazione del libro di Moro. Le origini del Merisi, eccellente disegnatore, maestro di ritratti e di “cose naturali” (Allemandi editore, 372 pagine, 160 figure bn, 203 tavole a colori), frutto di una ricerca, dagli esiti eccezionali, che getta nuova luce sugli anni giovanili del Merisi. Il volume del professore Moro, si legge in una nota, “svela i primi disegni del ...

