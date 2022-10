Al Festival del Cinema di Roma il Film “Er gol de Turone era bono”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Perché il gol diviene evocato ancora oggi? Per scoprirlo siamo tornati sul luogo del delitto, lo Stadio Comunale di Torino, e abbiamo recuperato tutto il materiale Rai che ha documentato quella partita e quella stagione. Abbiamo sentito le versioni dei testimoni oculari, dei giornalisti, e infine quella del vero protagonista, Maurizio “Ramon”, che primo fra tutti ha vissuto quell’ingiustizia sportiva che ha cambiato la sua vita. NOTA SULIl 10 maggio 1981, al Comunale di Torino si gioca Juventus-. C’è in ballo lo scudetto. Al 72° minuto, quando le due squadre sono ancora 0 a 0, Mauriziodellafa un gol di testa. L’arbitro Paolo Bergamo convalida, ma immediatamente intercetta con lo sguardo la bandierina gialla del guardalinee Sancini, decreta il ...

... condotta annualmente da LifeGate , in collaborazione con l' Istituto Eumetra MR , e presentata questa mattina nell'ambitodello Sviluppo Sostenibile 2022 promosso da ASviS . L'evento ...Sono alcuni dei dati emersi dalla ricerca a cura di Roberto Baldassarri, direttoreComitato scientifico dell'ANGI, in occasioneMetaverso di Torino. Dallo studio emerge che per i ...> «Stiamo ragionando affinché l'Ospedale Riabilitativo di Villa Rosa a Pergine Valsugana diventi un Centro per lo Sport paralimpico di rilievo extraprovinciale, ovvero un luogo dedicato a chi vuole pr ...Il Comune di Barzana - centro di duemila abitanti della Bergamasca - ha deciso di mettere al bando sul territorio comunale tutti i palloncini di plastica. (ANSA) ...