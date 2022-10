Ajax | Schreuder | ‘Miglioriamo i dettagli | possiamo ancora passare il turno’

L'invece ha affrontato 11 squadre italiane diverse: Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma, ...da allenatore ha affrontato una sola volta il Napoli e Spallletti: nella gara di andata persa ...Dopo l'attaccante è la volta dell'allenatore dell'Dopo la sconfitta per 6 - 1 in Olanda: 'Dobbiamo giocare meglio sia nel possesso palla che nel non possesso. Non parlerei di fragilità.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...ForzAzzurri.net - Il tecnico dell'Ajax parla alla vigilia del match di ritorno contro il Napoli Dopo il 6-1 azzurro all'Amsterdam Arena, l'Ajax incontra di nuovo il Napoli ...