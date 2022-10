Ajax | Bergwijn | 'Ci sono periodi negativi | così possiamo uscirne'

L'attaccante dell'Stevenin conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli ha chiarito l'episodio delle maglie rifiutate dai giocatori olandesi dopo la partita dell'andata, vinta dagli azzurri ...Ecco quanto hanno dichiarato: In conferenza viene intervistato primaCome si supera un ... Dopo l'attaccante è la volta dell'allenatore dell'Schreuder Dopo la sconfitta per 6 - 1 in Olanda:...Alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions League, l'attaccante dell'Ajax Steven Bergwijn è intervenuto in conferenza stampa ..."Domani sul campo del Napoli vogliamo far vedere quello di cui siamo capaci. Sara' una partita interessante. Noi siamo pronti a giocarla come ...