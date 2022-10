(Di martedì 11 ottobre 2022), la nuovadi servizi per la garanzia. Un'unica, dove in pochi click le banche potranno calcolare il rating di un'impresa agricola e quantificare in tempo ...

"Tutto questo è GSmart - ha dichiarato il direttore generale diMaria Chiara Zaganelli - una ulteriore semplificazione per favorire l'accesso al credito delle pmi agricole e della pesca tramite ...... alimentari ed ambientali, presidente di, tra i massimi esperti di Pac in Italia il quale ... alla vigilia dei cambiamenti che trasformeranno il sostegno europeo all'" spiega il ... Agricoltura, Ismea: nasce GSmart piattaforma per favorire accesso al credito delle pmi (Adnkronos) – Nasce GSmart, la nuova piattaforma di servizi per la garanzia Ismea. Un’unica piattaforma, dove in pochi click le banche potranno calcolare il rating di un’impresa agricola e quantificar ...Il food italiano non conosce crisi all'estero e, dopo il record del 2021, nei primi sette mesi del 2022 incrementa il proprio fatturato del 18% rispetto all'anno scorso ...