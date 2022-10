Adriana Volpe racconta in tribunale dei maltrattamenti subiti dall’ex marito

(Di martedì 11 ottobre 2022)inhato deisubitoRoberto Parli, attualmente sottoposto al divieto di avvicinamentoe l’exRoberto Parli si sono separati un anno e mezzo fa. Un matrimonio felice il loro che poi si è rivelato un incubo per la conduttrice. Attualmente è in corso il processo che vede imputato perl’exParli. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ore fa inhato il suo incubo, come riporta TGCOM24: “Il mio ex mi diceva ‘ti distruggo’, Mi insultava e minacciava, anche in presenza della bambina. Ho vissuto nel panico, non riconoscevo più l’uomo ...

Fulvio Fiano per il 'Corriere della Sera'ROBERTO PARLI 1 I numeri di emergenza da chiamare in caso di rapimento nascosti nei calzini della figlia danno la misura della paura nella quale...La conduttrice 49enne in aula rivela le minacce che avrebbe subito da Roberto Parli L'imprenditore svizzero che ha sposato nel 2008 e da cui ha avuto Gisele, 11 anni, a processoin aula a Roma racconta tutto. La conduttrice 49enne, ascoltata dai giudici della quinta sezione penale nel processo che vede imputato per maltrattamenti in famiglia il suo ex marito, ...Sono rivelazioni sconvolgenti quelle rese dalla conduttrice Adriana Volpe ai giudici della Quinta sezione penale, nel processo che vede imputato l’ex marito Roberto Parli accusato di maltrattamenti in ...La conduttrice chiamata a testimoniare in aula contro l’ex marito spiega ai giudici i terribili retroscena del matrimonio da incubo.