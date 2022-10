Adriana Volpe | “Ecco il vero motivo per cui se n’è andata” | è successo dopo la diretta

... che potrebbero addirittura sfociare nel divorzio, e la testimonianza terribile disull'ex marito. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 11 ottobre 2022: Secondo le ultime ...Nella giornata di ieri l'ex Vippona ed ex opinionista del GF Vip ,, si è ritrovata in Tribunale in occasione della prima udienza del processo contro l'ex marito Roberto Parli , accusato di maltrattamenti in famiglia. La conduttrice ha reso una serie di ...'Sono uscita dal Grande Fratello e non era più lui'. Con queste parole è iniziata la testimonianza di Adriana Volpe nel processo contro l’ex marito Roberto Parli, accusato di maltrattamenti, aggressio ...Oggi piange Portici. Domani, chissà a quale territorio toccherà. Ieri un operaio di 59 anni è precipitato dal terzo piano del centro storico di Portici. E tutto questo a poche ore dalla Giornata nazio ...