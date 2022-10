“Addio | regina” Cinema in lutto | l’attrice si è spenta Il dolore del figlio | altro grande attore

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022)in, madre degli attori Sean Penn e Christopher Penn e del musicista Michael Penn, è morta domenica nella sua casa di Malibu, Eileen Ryan se n’è andata una settimana prima di celebrare il suo 95esimo compleanno. La sua morte, avvenuta il 9 ottobre ma resa pubblica successivsamente è stata annunciata da un portavoce della famiglia con una nota diffusa ieri. Talento fulgido, Ryan, all’anagrafe Eileen Annucci, ha iniziato giovanissima la sua carriera di attrice. Dalla sua prima apparizione televisiva in Goodyear Television Playhouse del 1955, Ryan ha avuto una carriera di attrice costante e prolifica per decenni, con ruoli da ospite in The Twilight Zone, Bonanza.E ancora: The Detectives, Ben Casey, Marcus Welby, MD, Little House on the Prairie, Arli $$, Ally McBeal, NYPD Blue, ER, CSI, Men of a Certain Age e Grey’s Anatomy, tra molti altri. ...