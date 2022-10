Addio a Marco Bassetta Mondo dell’avvocatura in lutto a Napoli

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ morto al’avvocato. Aveva poco più di 60 anni. A darne tra i primi la notizia sul suo profilo Facebook è stato l’avvocato Stefano Massa. La scomparsa di, assai noto e stimato in città non soltanto nel suo ambito professionale, ha suscitato grande emozione. Numerosissimi i messaggi apparsi sulla sua bacheca Facebook che ne sottolineano unanimemente le non comuni doti di umanità e ricordano “l’avvocato eccellente”, “l’amico dolcissimo…sincero e puro”, “la sua energia e allegria contagiose”. “A settembre 1988 – ricorda Stefano Massa -, quando sono entrato per le prima volta da laureato a Castel Capuano, durante i primissimi giorni da praticante mi sono imbattuto in questo giovanotto con baffi e pizzetto. Abbiamo socializzato subito, e ne ho scoperto subito la raffinata cultura musicale ...

