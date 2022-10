“Accattone agli ATER” | il cortile ATER Torrevecchia si trasforma in un teatro a cielo aperto per uno spettacolo imperdibile

Leggi su funweek

(Di martedì 11 ottobre 2022) Pier Paolo Pasolini incontra le storie degli abitanti deglidi, in unovolto a raccontare le umanità delle periferie del presente grazie all’influenza e alla contaminazione con, il capolavoro del più celebre dei registi italiani. LEGGI ANCHE: — Weekend a Roma: gli eventi da non perdere in città e non solo: l’evento omaggio a Pasolini per raccontare l’umanità delle periferie L’evento, “”, è previsto per il 15 e il 16 ottobre 2022 alle ore 18:00 presso il, su via Cristoforo Numai a Roma, ...