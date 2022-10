A Singapore 8 startup innovative italiane

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il Global Start Up Program approda per la prima volta a, principale hub finanziario e dell’innovazione tecnologica del Sudest Asiatico. Sono otto lescelte come protagoniste del percorso di due mesi presso Accelerating Asia, un acceleratore locale altamente dinamico nell’ecosistema innovativo della citta’-Stato. “Grazie a questo programma – ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia aMario Vattani – queste giovanisaranno impegnate in un percorso di crescita e apprendimento con un fitto calendario di sessioni di mentoring, workshop, eventi di networking e incontri con potenziali investitori e corporate”. La scelta di includere, che è il più importante snodo per l’innovazione tecnologica nella ...

Agenzia ANSA

... le ultime frontiere del digital e le strategie per avviare unarispondono agli SGDs "... che approfondirà le competenze logico - matematiche attraverso il metodo di, sviluppato con ...in Trade 2021 by Global Trade Review, while its Secure Financing solution has been ... digital inclusion focus Business Wire Business Wire - 8 Ottobre 2022& NEW YORK - - (BUSINESS ... Global Startup Program arriva a Singapore, è la prima volta Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...