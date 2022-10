A Padova la “Cucina Mobile” | 100 pasti a settimana per i senza dimora

(Di martedì 11 ottobre 2022)(ITALPRESS) – La solidarietà non si ferma, anzi raddoppia: dopo Bari, oggi aè stata inaugurata una nuova “” realizzata da Fondazione Progetto Arca grazie al supporto di JTI Italia: un food truck completamente attrezzato che percorrerà le strade cittadine distribuendo ognioltre 100completi,ti e sani aidella città.Taglio del nastro in piazzale della Stazione assieme al presidente di Progetto Arca Onlus Alberto Sinigallia, al vicesindaco Andrea Micalizzi, all'assessora alle Politiche sociali Margherita Colonnello, alla presidente dell'associazione Noi sulla Strada Francesca Simonini, al presidente della cooperativa sociale Cosep Salvatore Russotto e a Lorenzo Fronteddu, ...

Il Mattino di Padova

