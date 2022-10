3 imperdibili offerte Amazon Prime Day oggi 11 ottobre per smartphone a meno di 150 euro

Leggi su optimagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sono partite ledi11per la vendita promozionale di scena in questo autunno. In perfetto grande stile del noto store, gli sconti stanno piovendo già in queste ore e ci faranno compagnia fino a domani 12. L’occasione è particolarmente ghiotta per chi cerca unodalle buone specifiche hardware, ma potendo contare su un budget davvero limitato. In particolar modo è ora possibile approfittare di sconti speciali su device Samsung, Xiaomi e OPPO e non spendere più di 150per portare a casa una buona soluzione. Tris di promozioni speciali Tra leDay autunnali, possiamo annoverare senz’altro lo Xiaomi Redmi 10C. Lo ...