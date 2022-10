“100 milioni di passeggeri” Non si fermano gli investimenti di Aeroporti di Roma

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Negli ultimi 5 anni siamo stati selezionati per 4 volte come il migliore aeroporto d'Europa. Ma per il futuro l'aeroporto sarà ancora più smart”, Marco Troncone - Addi- parla del futuro dello scalo di Fiumicino in Non stop News su RTL 102.5 con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lonigro. A Fiumicino c'è appena stato il primo test in volo del taxi volante e l'inaugurazione del primo vertiporto in Italia. Ancora una volta, ADR capofila nei percorsi di sostenibilità e mobilità del futuro.Quale impatto economico per il settore? “L'impatto economico è molto importante. Molti analisti parlano di 4 miliardi di euro in questo settore: si tratta di un mercato gigante. Ci stiamo lavorando da tempo, un anno fa abbiamo mostrato questo velivolo con esibizione statica. E qualche giorno fa l'abbiamo visto volare con una persona a bordo. Non è ...