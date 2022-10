Zaporizhzhia | terrore nella città martire sotto attacco da settimane | «Nessuna pietà per i bimbi»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) «Hanno distrutto decine di case e palazzi in cui c'erano dei civili. Famiglie, bambini. Non hanno avuto» raccontano a. Il paradosso è che Putin sta...

"Ildel nemico continua. Un altro condominio è stato distrutto in un attacco missilistico sul centro di", ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale ...Ilche vogliono seminare fra i civili è la conferma che la Russia non vuole negoziare'. E ... Un attacco missilistico sulla popolazione civile diha distrutto case residenziali e ...«Hanno distrutto decine di case e palazzi in cui c'erano dei civili. Famiglie, bambini. Non hanno avuto pietà» raccontano a Zaporizhzhia. Il paradosso è che Putin ...I raid russi si intensificano dopo il crollo del ponte tra Crimea e Russia fatto saltare dagli ucraini (foto Ansa) ...